Pokal-Triumph auch dank Messi-Doppelpack: FC Barcelona deklassiert Bilbao im Finale

Der FC Barcelona sich in Spanien den ersten Titel der Saison geholt. Angeführt von Superstar Lionel Messi besiegte der Tabellendritte der La Liga am Samstag in Sevilla im Finale der Copa del Rey Athletic Bilbao mit 4:0 (0:0). Antoine Griezmann (60.), Frenkie de Jong (63.) und Messi (68./72.) mit einem Doppelpack stellten binnen zwölf Minuten den insgesamt 31. Erfolg in dem Pokalwettbewerb sicher.

