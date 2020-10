Pokal trotz Corona: Die Frauen von Hannover 78 gewinnen den Siggi-Aberle-Cup

Der Siggi-Aberle-Cup – benannt zu Ehren des Bundesverdienstkreuzträgers aus Hannover – der Herren geht an den Braunschweiger THC, der die Männer vom DTV II mit 3:2 bezwang. „Es war schön zu sehen, mit wie viel Engagement die Hockey-Familie dabei war. Da war so viel Freude auf dem Platz“, sagte Aberle, der die Siegerehrung übernahm.

Nach der Siegerehrung brüllen sie ihre ganze Freude heraus. Hannover 78 ist aktuell die Nummer eins im Hannover-Hockey. Zumindest bei den Frauen. Im Endspiel des Siggi-Aberle-Cups besiegt das Team Lokalrivale DHC mit 3:1. Ein toller Erfolg in der von Corona so schwierigen Hockey-Zeit.

Die Einbahnstraßenregelung galt natürlich nicht auf dem Platz beim Lokalduell der Frauen. Die beiden Teams, die in der unterbrochenen Regionalligasaison die Nummern eins und zwei belegen und um den Aufstieg in die 2. Liga kämpfen, testen schon einmal den Alles-oder-Nichts-Charakter.

78-Präsident Günter Küster, Reinhard Krull, Präsident des Niedersächsischen Hockeyverbandes, und die vielen Helfer hatten gemeinsam alles gerichtet. Younes El Idrissi, einst 78-Spieler und nun in Hamburg Moderator und Spieler, war zum Finaltag an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Mit Musik und Moderation sorgte er für die Stimmung. Alle Zuschauer waren über QR-Code und Smartphone registriert, mit Sitzplatz und Maske, und auf den Rängen um den Platz war nur Einbahnstraßenverkehr erlaubt. Alle Hygienemaßnahmen waren erfüllt.

Nach vorsichtigem Abtasten im ersten Viertel drehte 78 auf. Anke Kühne war per Ecke das erste Tor vorbehalten. „Genau die Eckenvariante, mit der sie Deutschland bei den olympischen Spielen 2004 zur Goldmedaille geschossen hatte“, sagte Trainer Robin Reiter. Noch im gleichen Viertel legte Rebecka Siebert nach. „Der war etwas unglücklich für uns. Unserer Torfrau Emmeli Ebenhöch war bei beiden Toren die Sicht versperrt“, sagt DHC-Trainer Florian Westermann.

In der Pause hatte sich sein Team viel vorgenommen. Aber mehr als der 1:2-Anschlusstreffer durch Franziska Diemke gelang nicht. „Wir hatten viele Chancen und kurz vor dem Ende auch vier Ecken am Stück nicht genutzt“, sagte Westermann. Damit war 78 durch und konnte in der letzten Minute durch Siebert noch erhöhen.