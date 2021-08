Pokal-Urteil: Wolfsburg denkt an Einspruch!

Das Sportgericht des DFB hat dem VfL Wolfsburg den Erstrunden-Sieg im DFB-Pokal aberkannt, am Montag den 3:1-Erfolg bei Preußen Münster am grünen Tisch in eine 0:2-Niederlage umgewandelt. Der VfL ist mit der Entscheidung nicht einvertanden - und denkt an Einspruch! „Wir sind enttäuscht und hätten uns einen anderen Ausgang der Verhandlung gewünscht. Mit dem Ergebnis sind wir nicht einverstanden und werden jetzt Rechtsmittel prüfen“, so VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. Gegenüber Sky ergänzte er: "Allein, dass die Sitzung mehrere Stunden gedauert hat, zeigt, dass die Bewertung des Sachverhalts nicht einfach war. Wir fühlen uns durch die Zeugen und durch die Beweisaufnahme bestätigt. Ein Wiederholungsspiel wäre angemessen gewesen." Zusammen mit Sportdirektor Marcel Schäfer, Trainer Mark van Bommel und Torwarttrainer Pascal Formann war Schumacher bei der Verhandlung vor Ort. Ebenfalls dabei war VfL-Anwalt Christoph Schickhardt. Für einen Einspruch hat der VfL bis Dienstag Zeit. Anzeige

Van Bommel hatte in Münster mit Admir Mehmedi in der Verlängerung einen sechsten frischen Spieler gebracht, obwohl nur fünf Auswechslungen erlaubt sind – ein Regelbruch, der zur Disqualifikation führte. "Für die Ein- und Auswechslungen sind die Vereine selbst verantwortlich", erklärte Stephan Oberholz, der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, in der Urteilsbegründung

"Zu ihren Grundpflichten gehört, sich über die Auswechselmöglichkeiten zu informieren und entsprechend zu handeln", so Oberholz weiter. "Gegen diese Pflicht hat der VfL Wolfsburg verstoßen und damit leichtfertig und vermeidbar den zentralen Fehler beim unzulässigen sechsten Einwechselvorgang begangen." Die Wolfsburger könnten daher auch kein "entlastendes Verschulden des Schiedsrichterteams" anführen. Angeblich hatte sich die Wolfsburger Bank während des Spiels mehrfach beim vierten Offiziellen erkundigt, ob die geplanten Wechsel erlaubt seien – und offenbar habe man das "Go!" dafür bekommen. Für Stephan Oberholz spielte das in der Urteilsfindung keine Rolle: "Es kann offenbleiben, ob der vierte Offizielle beim Wechselvorgang die Verantwortlichen des Klubs falsch beraten oder unzutreffende Auskünfte erteilt hatte. Selbst wenn man eine solche falsche Information unterstellt, ist der zentrale Ausgangfehler dem Verein anzulasten, so dass eine etwaige Mitverantwortlichkeit der Schiedsrichter vollständig zurücktritt."