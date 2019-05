Pokalfinal-Tickets: Weitergabe in Ausnahmefällen, RB Leipzig verfolgt Verkauf

Leipzig. Zweieinhalb Wochen vor dem DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München ist die Nachfrage nach Tickets für das Spiel im Berliner Olympiastadion weiter ungebrochen. Wie groß der Bedarf ist, wurde bereits am Montag deutlich, als RB die 24.000 verfügbaren Tickets binnen drei Stunden restlos ausverkauft hat – wohlgemerkt nur an Dauerkarteninhaber, Mitglieder der offiziellen Fanclubs und Anhänger, die regelmäßig mit dem Club unterwegs sind. Zwischenzeitlich warteten im virtuellen Warteraum des Ticketportals rund 20.000 Menschen. An einen zweiten Verkaufstag oder gar eine Runde, in der auch "normale" Fans zum Zug kommen, war nicht zu denken. Auch eine Ticketbörse wird RB im Gegensatz zu den Heimspielen nicht anbieten.