Mit dem FC Bayern München und RB Leipzig stehen zwei Mannschaften im Finale des DFB-Pokals, die die Qualifikation für die Champions League praktisch sicher haben. Das bedeutet: Der Pokalsieger bekommt in diesem Jahr keinen Startplatz in der Europa League. Und das wiederum bedeutet: Ein weiterer Europa-League-Platz wird über die Platzierung in der Bundesliga-Abschlusstabelle vergeben.

Platz 7 reicht für die EL-Qualifikation

Konkret bedeutet das: