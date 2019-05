Pokalfinale Südbaden: Villingen-Keeper träumt mit 46 vom Aufstieg in die Regionalliga

Die 40 war im Fußballerleben lange eine magische Zahl. In der Bundesliga schafften es neben Claudio Pizarro nur neun weitere Spieler, in diesem Alter noch auf dem Platz zu stehen. Für Christian Mendes scheint diese Schallmauer allerdings keine Bedeutung zu haben. Mit 46 Jahren hütet der gebürtige Brasilianer noch immer zuverlässig den Kasten des Oberligisten FC 08 Villingen - und will am diesjährigen Finaltag der Amateure im Duell mit Rielasingen-Arlen die Qualifikation für den DFB-Pokal perfekt machen.

Am Ende zähle nur der Sieg, kommentiert der Keeper die Pokalambitionen seiner Mannschaft. Im Match am 25. Mai geht es für Mendes und sein Team deshalb um alles: Der Siebte der Oberliga Württemberg spielt mit dem 1. FC Rielasingen-Arlen gegen den Ersten der Verbandsliga Südbaden, kurz: Fünft- gegen Sechstligist. Beide zusammen kommen auf neun Pokalteilnahmen. Der 1. FC Rielasingen-Arlen ist dabei nur einer von drei Sechstligisten, die sich noch für den DFB-Pokal qualifizieren können. "Die Herausforderung wird sein, uns als Mannschaft zu finden und mit unseren Stärken Erfahrung, Zusammenhalt und Charakter zurück auf die Erfolgsspur zu kommen", sagt Mendes, der im Duell mit dem vermeintlich schwächeren Gegner nicht an Zufälle glaubt. "Wer mehr investiert, wird am Schluss gewinnen. Wenn wir alles investieren, was wir haben, werden wir auch gewinnen."

Über die Copacabana und Lustenau nach Villingen Dass der Keeper überhaupt einmal um die Teilnahme am DFB-Pokal spielen würde, war so nicht vorherzusehen. Der heute 46-Jährige kickte als Jugendlicher lediglich an den Wochenenden mit Freunden am Strand der Copacabana und spielte erst mit 19 Jahren sein erstes Juniorenjahr auf Vereinsebene. Nach seiner Entdeckung ging es dann allerdings rasant bergauf: In seinem ersten Jahr in Sao Paulo wurde er sogleich U21-Meister, spielte anschließend kurz in der ersten brasilianischen Liga und wechselte dann nach Österreich zum FC Lustenau, wo ihm mit dem Team der Auftsieg in die österreichische Bundesliga gelang. So richtig beendet hat der 46-Jährige seine aktive Spielerkarriere zwar nie, die Zusammenarbeit mit den Villingern kam dennoch nur durch einen Zufall zustande. "Wir hatten ein Testspiel gegen den FC 08 Villingen vereinbart, doch die Torhüter waren verletzt. Da musste ich ran und konnte mit 43 Jahren noch mal zeigen, was ich drauf habe“, erzählt Mendes, der 2016 eigentlich als Trainer des FC Singen 04 bei den Südbaden zu Gast war.

Die Verantwortlichen des FC 08 waren von Mendes' Leistung derart beeindruckt, dass sie ihm einen Spieler-Vertrag anboten. Doch was bewegt einen Anfang 40-jährigen Trainer mit Wohnsitz am Vorarlberg dazu, für einen 300 Kilometer entfernten Oberligisten noch einmal die Torwarthandschuhe anzuziehen und dafür einen strengen Ernährungs- und Trainingsplan einzuhalten? "Fußball ist mein Leben", sagt Mendes, der trotz seines Alters noch keinerlei körperliche Probleme verspürt. "Mit guter Ernährung und viel extra Training werde ich nie aufhören, aber auf das Hin- und Herfahren habe ich langsam keinen Bock mehr. Solang ich sehe, dass es Sinn macht, werde ich es trotzdem tun. Wenn nicht, höre ich sofort auf."

Sinn hat es vor allem, wenn Erfolga dazukommen - dazu zählt für Villingen auch der Aufstieg in die Regionalliga. „In dem Alter würde ich nicht mehr bei einem Verein spielen, der keine Ziele hat. Der FC 08 hat Ziele. Und das finde ich geil“, sagt Mendes, der auch für die Zeit nach seiner aktiven Karriere schon eine Vision hat. "Ich habe alles schon lange geplant. Ich werde in den Trainer-Bereich einsteigen, aber nicht um jeden Preis", sagt der Villingen-Keeper. "Ich habe über 20 Jahre Erfahrung in Profibereich, habe mit vielen guten und schlechten Trainer gearbeitet und bin sicher, dass Fußball nicht so einfach ist, wie man denkt. Man braucht Erfahrung und nicht nur Bücher."

Entscheidung fällt in Pullendorf Am 25. Mai um 16.15 Uhr wird sich in der Geberit-Arena in Pfullendorf entscheiden, ob Christian Mendes und sein Team sich den Traum von der erneuten Teilnahme am DFB-Pokal erfüllen können. Das Spiel wird live in der ARD und im Stream auf sportschau.de gezeigt.

