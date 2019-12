Pokalfinale und Europameisterschaft im Blick: Timo Kastening auf Recken-Abschiedstour 

Vor dem Ligaspiel gegen Erlangen beantwortete Timo Kastening gewohnt locker die drängenden Fragen. Im schwarzen Recken-Polo und den Händen in den Hosentaschen, sprach der sympathische Blondschopf auch offen über sein wohl bewegendstes Karriere-Jahr, das nach der Saison mit dem Wechsel zu Liga-Konkurrent Melsungen endet. Damit schließt Kastening ein großes Kapitel, immerhin trägt er schon seit elf Jahren das Trikot der Recken.

"Mach dir doch mal ’nen Handgelenk-Tape und schreib Mama drauf‘“

2008 startete das Eigengewächs in der Recken-Jugend und schaffte vor sechs Jahren den Sprung in den Profi-Kader. Dass es der Familienmensch Kastening so weit gebracht hat, verdankt er auch indirekt seinem Bruder. „Als ich in der C- oder B-Jugend gespielt habe, war ich ein kleiner Hitzkopf auf dem Feld. Da hatte ich mal zu Hause mit meiner Familie gesprochen, wie man das denn in den Griff bekommen kann. Da meinte mein Bruder: ‚Mach dir doch mal ’nen Handgelenk-Tape und schreib Mama drauf.‘“