Pokalpleite abgehakt: HSC Hannover richtet Blick auf nächsten Gegner Lüneburger SK

Die Pokalpleite in Oldenburg hat HSC-Coach Martin Polomka bereits abgehakt. Am Sonntag reist sein HSC Hannover zum Ligaspiel beim Lüneburger SK Hansa. Um möglicherweise ein Stück "mehr Geilheit auf das Spiel" zu entwickeln, gibt Polomka seinen Spielern am Samstag ausnahmsweise einmal frei.