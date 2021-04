Pokalspiel im Sicherheitsmodus: Chemie Leipzig bereitet sich auf Zwickau vor

Leipzig. Fort Knox steht jetzt in Leutzsch! Die Umstände des Pokalspieles der BSG Chemie gegen den FSV Zwickau im Alfred-Kunze-Sportpark (Sonnabend, 16 Uhr, MDR) erinnern eher an einen Hochsicherheitstrakt denn an ein Fußballspiel. Die Pandemie verhindert, dass sich das Viertelfinale im Sachsenpokal wie ein normales Fußballspiel anfühlt.

