Pokalspiel in Augsburg wird für RB Leipzig "kein Selbstläufer"

Leipzig. Vor dem Weihnachtsfest muss RB Leipzig noch eine letzte Prüfung bestehen: das DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg (Dienstag, 20.30 Uhr). Die Partie birgt Zündstoff. Dass sich beide Clubs nicht eben grün sind, zeigten diverse "Vorfälle" in der Vergangenheit. Dass die Bayern jüngst eine von RB beantragte Verlegung des Pokal-Duells in den Januar ablehnten, dürfte die Stimmung nicht zwingend verbessert haben, entfallen so für die Profis aus der Messestadt doch die erhofften Extra-Urlaubstage. Anzeige

FC Augsburg nicht ohne Qualitäten

An Motivation fehlt es demnach nicht auf Seiten der Sachsen. Die Ansage von Trainer Julian Nagelsmann ist eindeutig: „Wir wollen in die nächste Runde kommen.“ Da passt es möglicherweise ganz gut, dass auch Augsburg eine englische Woche in den Knochen hat. „Für sie ist es schon die zweite in Folge. Das sind sie sicherlich nicht gewöhnt“, schätzt der RB-Coach. Die Bullen haben zwar einige mehr absolviert, sind jedoch „guter Dinge und gut präpariert, das Spiel in Augsburg gewinnen zu können“, so Nagelsmann.

Souveräne Vorstellung ohne zu glänzen: RB Leipzig setzt sich bei Verfolger FC Augsburg sicher mit 2:0 durch.

Vom FCA erwartet er trotzdem Vollgas. „Dieser Wettbewerb ist finanziell extrem lohnend für sie, weil sie nicht international spielen. Sie können auch weit kommen“, schätzt Nagelsmann den Gegner ein. In der Liga haben die Augsburger zwar nicht unbedingt viele Spiele gewonnen – den letzten Sieg fuhren sie Ende Oktober gegen den 1. FSV Mainz 05 ein – Qualitäten hat der Leipziger Pokalgegner dennoch. „Sie haben viele Abschlüsse nach Kontersituationen. Es ist eine ihrer großen Stärken, dass sie im Umschalten nach Ballgewinn gute Abläufe und ein gutes Tempo haben.“

Das sei zwar nicht so einfach wegzuverteidigen, aber RB habe das beim Aufeinandertreffen in der Bundesliga über weite Strecken gut gemacht, so Leipzigs Coach. Am 17. Oktober gastierte RB bei den Fuggerstädtern. „Da war es ein richtiges Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter“, erinnert sich Nagelsmann. Nach zähem Beginn gewannen die Sachsen 2:0. „Das versuchen wir wieder hinzukriegen, ohne Verlängerung und Elfmeterschießen. Wir erhoffen uns einen sehr guten Jahresabschluss 2020 und den können wir mit dem Einzug in die nächste Pokalrunde klar machen.“ Dass das Spiel ein Selbstläufer wird, bezweifelt der 33-Jährige allerdings. „Es ist ein K.o.-Spiel. Da ist die Motivationslage immer gut und ausreichend, um mit voller Spannung in die Partie zu gehen."

