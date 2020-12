Über Polen und den BVB zum FC Bayern: Der lange Weg von Robert Lewandowski zum Weltfußballer

Robert Lewandowski ist Weltfußballer - und setzt damit einen weiteren Meilenstein in seiner großen Karriere. Noch vor den beiden jahrelang unangefochtenen Superstars Lionel Messi vom FC Barcelona und Cristiano Ronaldo von Juventus Turin setzte sich der 32-Jährige bei der FIFA-Wahl durch und setzte das i-Tüpfelchen auf ein starkes Jahr. Da stehen der Gewinn der deutschen Meisterschaft, des DFB-Pokals , der Champions League sowie der beiden Supercups (deutsch und europäisch) mit dem FC Bayern - und seine drei Torjägerkanonen in den drei erstgenannten Wettbewerben.

Robert Lewandowski ist einer der erfolgreichsten Spieler der Bundesliga-Geschichte. Der SPORT BUZZER zeigt seine Karriere in Bildern. ©

Die Karriere von Bayern-Star Robert Lewandowski in Bildern

In der Bundesliga mit Startschwierigkeiten

Sein Weg in der Bundesliga begann holprig und ausgerechnet beim Dauerrivalen des FC Bayern. 2010 wechselte Lewandowski, der zuvor nur innerhalb seines Heimatlands Polen für Delta Warschau, die zweite Mannschaft von Legia Warschau sowie für Znicz Pruszkow auf Torejagd ging, für rund 4,75 Millionen Euro von Lech Posen zum BVB. Hinter dem gesetzten Lucas Barrios war der Angreifer zunächst nur Option Nummer zwei, musste sich durch zahlreiche Joker-Einsätze empfehlen. Und das tat er: Mit acht Saisontoren wurde er zum erfolgreichsten Einwechselspieler der Bundesliga und hatte damit erhebliche Aktien am Gewinn der deutschen Meisterschaft des BVB in seinem ersten Jahr. Auch im zweiten Jahr holte er mit dem BVB die Schale - inzwischen als Stammspieler.