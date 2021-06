Stürmer-Duell bei Polen gegen Spanien: Lewandowski als Hoffnungsträger – Morata in der Kritik

Für die spanische Nationalmannschaft gibt es nach der Nullnummer gegen Schweden zum EM-Auftakt gleich mehrere Baustellen. Zunächst muss gegen Polen am Samstag (21 Uhr/ARD und MagentaTV) in Sevilla ein Sieg her, wenn die Chance auf den Gruppensieg realistisch bleiben soll. Wichtig dabei: Der eigene Angriff, der zuletzt in zwei von drei Partien ohne Ertrag blieb, benötigt mehr Effektivität. Zugleich müssen die Torflauten-Iberer aber auch Weltfußballer und Bundesliga-Rekordtorschützenkönig Robert Lewandowksi im womöglich vorentscheidenden Duell ums Weiterkommen in der Gruppe E fürchten. Beide Mannschaften stehen gehörig unter Druck, nachdem Schweden die Gruppe nun mit vier Punkten vor der Slowakei (3) anführt. Spanien (1) und Polen (0) kommen erst danach.

Anzeige