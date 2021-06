EM-Fehlstart für Polen und Weltfußballer Robert Lewandowski: Knappe Niederlage gegen die Slowakei

Polen und Weltfußballer Robert Lewandowski sind mit einer Niederlage in die Europameisterschaft gestartet. Gegen die Slowakei unterlagen der Torjäger des FC Bayern München und sein Nationalteam in St. Petersburg, wo das Auftaktspiel der Gruppe E stattfand, am Montag mit 1:2 (0:1). Die zweite Partie der Gruppe bestreiten am Abend ab 21 Uhr Spanien und Schweden in Sevilla. Anzeige

Polen war in der Anfangsphase um Initiative bemüht und verzeichnete rund 70 Prozent Ballbesitz, doch die Slowaken waren sporadisch gefährlich. Ondrej Duda vom 1. FC Köln traf mit einem Flachschuss das Außennetz (14.). Kurz darauf ging die Slowakei gar in Führung. Robert Mak zog von der linken Seite nach innen, ließ zwei Polen stehen und zog ab. Der Ball prallte an den Pfosten, von dort an Polens Torwart Wojciech Szczesny ab und ins Netz - 0:1 (18.).

Es blieb dabei: Polen war optisch überlegen, die Slowaken aber zwingender vor dem Tor. Ein Schuss von Juraj Kucka flog mittig knapp über das polnische Gehäuse (27.). Bei Ballbesitz der Polen stellten die Slowaken von einer Vierer- auf eine Fünferkette um. So blieb dem Team um Lewandowski kaum Platz zum Kombinieren. Der Bayern-Star, der ansonsten weitgehend blass blieb, tauchte kurz vor dem Pausenpfiff einmal gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, verfehlte das lange Eck aber deutlich (42.). So ging es mit der knappen Führung der Slowaken in die Pause.





Polens Krychowiak sieht Gelb-Rot

Nach Wiederanpfiff war der Vorsprung schnell dahin. Nur 27 Sekunden dauerte es, ehe Karol Linetty auf Vorlage von Maciej Rybus zum 1:1 traf (46.). Dabei hatte Linetty die Kugel aus kurzer Distanz gar nicht richtig erwischt. Nur wenige Minuten später hatte der Mann vom FC Turin gar den polnischen Führungstreffer auf dem Fuß, schloss aus acht Metern aber zu überhastet ab (51.). Das Tempo stieg nun an, Polen arbeitete energisch an der Führung.

Dann aber der Rückschlag für die Mannschaft des portugiesischen Trainers Paolo Sousa: Der in der ersten Halbzeit bereits verwarnte Grzegorz Krychowiak sah nach einem Foul an Jakub Hromada seine zweite gelbe Karte - in der Konsequenz Gelb-Rot. Polen musste damit ab der 62. Minute in Unterzahl spielen. Und die Slowaken schlugen aus diesem Vorteil schnell Kapital. Nach einem Eckball kam Milan Skriniar im polnischen Strafraum zum Abschluss und traf aus rund 14 Metern zur erneuten Führung des Außenseiters - 1:2 (69.). Im Anschluss rannten die Polen an, brachten aber wenig Zwingendes zustande. In der Nachspielzeit scheiterte Karol Swiderski noch einmal mit einem Schuss aus knapp 15 Metern.

