Auch bei Spielen von Polen und Spanien: TV-Quoten bei der EM bleiben hinter den Erwartungen zurück

Die Einschaltquoten der Europameisterschaft sind auch am vierten Tag des Turniers weit unter dem erwarteten Niveau geblieben. Die Übertragung des Spiels Polen gegen Slowakei sahen am Montag in der ARD nur 5,03 Millionen TV-Zuschauer , was einem Marktanteil von 28,3 Prozent entspricht. Das Abendspiel zwischen Spanien und Schweden im ZDF schauten 8,90 Millionen (Marktanteil 35,6 Prozent) .

Bereits an den Vortagen hatten Turnier-Spiele enttäuschende Quoten generiert. Nach den ersten Spielen ist der Trend nun eindeutig: Die Begeisterung der TV-Zuschauer für das Turnier hält sich (noch) in Grenzen. Keine der bisherigen Übertragungen im Fernsehen kam über die Zehn-Millionen-Marke. Von den überragenden Zahlen bei der EM vor fünf Jahren in Frankreich sind ARD und ZDF beim Turnier in elf Ländern weit entfernt. Den bisherigen EM-Höchstwert erreichte das Eröffnungsspiel mit 9,83 Millionen am Freitagabend in der ARD, und das war auch die bisher erfolgreichste Sportsendung 2021. Aber auch hier ist der Vergleich deutlich: Das Auftaktspiel 2016 zwischen Gastgeber Frankreich und Rumänien hatten 15,473 Millionen Menschen im ZDF gesehen.