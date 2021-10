Polnischer Verband bestätigt: Nationaltrainer Paulo Sousa mit Corona infiziert

Der polnische Nationaltrainer Paulo Sousa hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 51 Jahre alte Portugiese sei in seiner Heimat positiv getestet worden und befinde sich in Isolation, teilte der polnische Verband mit. Sousa hatte sich demnach nach einer Reise nach England nicht gut gefühlt, ein Antigentest fiel positiv aus.

Der frühere Profi von Borussia Dortmund hatte die Auswahl um Bayern-Torjäger Robert Lewandowski im Januar übernommen. In der kommenden Länderspielphase treffen die Polen im November auf Andorra und Ungarn. Das Team liegt in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar derzeit auf dem zweiten Platz der Gruppe I hinter England.