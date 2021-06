Polen-Youngster löst Jude Bellingham ab: Kacper Kozlowski jüngster EM-Spieler der Geschichte

Der Pole Kacper Kozlowski ist seit Sonntagabend jüngster eingesetzter Spieler der EM-Geschichte. Der Mittelfeldspieler wurde in Sevilla beim 1:1 gegen Spanien in der 55. Minute im Alter von 17 Jahren und 246 Tagen eingewechselt. Bisheriger Rekordhalter war erst seit dem vergangenen Sonntag der Engländer Jude Bellingham von Borussia Dortmund, der beim 1:0 gegen Kroatien 17 Jahre und 349 Tage jung war.

Der polnische Mittelfeldspieler Kozlowski steht in seiner Heimat bei Pogon Stettin unter Vertrag und gilt als großes Talent. Angst, dass er seinen Rekord während dieser Europameisterschaft verliert, muss der Youngster allerdings nicht haben. Der Offensiv-Profi, der in der abgelaufenen Saison 20 Ligaspiele für den polnischen Erstligisten absolvierte und bereits auf vier Länderspiele kommt, ist der jüngste Spieler unter allen EM-Teilnehmern.

Schon ein Turnier später fällt somit die Bestmarke, die Jetro Willems 2016 aufgestellt hatte gleich doppelt. Der Niederländer hatte bei der EM 2016 in Frankreich im Gruppenspiel gegen Dänemark im Alter von 18 Jahren und 71 Tagen auf dem Platz gestanden – und war damit älter als seine beiden 17 Jahre alten Nachfolger. Immerhin ein Rekord bleibt Bellingham. In der englischen EM-Historie schob sich der BVB-Profi an seinem aktuellen Team-Kollegen Marcus Rashford vorbei. Der Stürmer von Manchester United hatte 2016 mit 18 Jahren und 229 im britischen Duell gegen Wales sein EM-Debüt gegeben.