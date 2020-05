Politik reagiert auf Kalou-Video mit Kritik - Söder: "Bringt das ganze Konzept in Verruf"

Das Facebook-Video von Hertha-Profi Salomon Kalou hat auch in der Politik für kritische Reaktionen gesorgt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich zur Film-Posse des mittlerweile von seinem Berliner Klub suspendierten Spielers . „Da macht die Liga hervorragende Konzepte, und dann gibt es Einzelspieler, wie jetzt zu lesen war, die sich sehr, sehr, sehr unglücklich verhalten“ , sagte Söder am Dienstag. Hertha BSC wurde von dem CSU-Politiker gelobt: „Ich finde auch gut, dass Profivereine sehr hart dagegen entscheiden, weil das bringt das ganze Konzept in Verruf.“

Kalou hatte am Montag Szenen aus der Umkleidekabine von Hertha mit seinem Handy gefilmt und bei Facebook live verbreitet, wie er und seine Kollegen gegen mehrere Hygienevorschriften der Deutschen Fußball Liga (DFL) in der Corona-Krise verstoßen. Einen Tag später entschuldigte er sich: „Es war respektlos und dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Aber ich bin mehr als diese fünf schlechten Minuten, die man dort von mir in der Kabine sieht“, sagte er bei Sport1. Am Mittwoch hoffen die Klubs auf eine Erlaubnis durch die Bundesregierung zur Fortsetzung der wegen der Pandemie unterbrochenen Saison.