Wegen politischer Sanktionen: Nordkorea-Stürmer Pak muss St. Pölten und Österreich verlassen

Ein nordkoreanischer Spieler in Österreichs Fußball-Bundesliga muss wegen der Sanktionen gegen Nordkorea das Land verlassen. Der Bundesligist SKN St. Pölten teilte am Montag mit, dass Stürmer Pak Kwang-Ryong mit Auslaufen seines Vertrags zu Saisonende keine Arbeitserlaubnis in Österreich mehr bekomme. Dabei hätte der Verein gern mit seinem Stürmer den Vertrag verlängert.