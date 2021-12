Nach Schiedsrichter-Wirbel: Polizei bestätigt Anzeige gegen BVB-Talent Bellingham - DFB ermittelt

Bei der Anzeige eines Schiedsrichter-Beobachters gegen den Dortmunder Profi Jude Bellingham und den früheren Spitzenschiedsrichter Manuel Gräfe handelt es sich dessen Aussagen zufolge um eine private Aktion. Bellingham hatte nach der 2:3-Niederlage des BVB am Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen Spitzenreiter Bayern München harsche Kritik an Schiedsrichter Felix Zwayer geübt. Die Dortmunder Polizei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Montag den Eingang der Anzeige, sie sei zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden.

Anzeige