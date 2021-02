Polizei bestätigt Fan-Randale: Ultras wollen Mannschaftsbus des 1. FC Nürnberg aufhalten

Rund 60 Menschen haben am Sonntagabend versucht, den Mannschaftsbus des 1. FC Nürnberg auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel anzuhalten. Sie gehörten mutmaßlich der Nürnberger Ultraszene an, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte drängten die "aufgebrachten Männer" am Vereinsgelände zurück. Sie nahmen drei Männer fest, die Polizisten angegriffen beziehungsweise beleidigt hatten. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

"Sie haben versucht, den Mannschaftsbus anzuhalten", bestätigt die Polizei Mittelfranken. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung schreibt, bildeten Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos (USK) Mittelfranken eine Polizeikette und drängten die Randalierer zurück. In der Folge versuchten mehrere Personen gewaltsam durch die Absperrung zu gelangen. "Zwei junge Männer griffen die Einsatzkräfte dabei tätlich an. Unter Einsatz von unmittelbarem Zwang und unter Anwendung des Einsatzstockes gelang es schließlich, die Personen zurück zu drängen", berichtet die Polizei.