Polizei-Gewerkschaft sieht Bundesliga-Neustart skeptisch: "Geisterspiele sind eine Gefahr"

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat vor möglichen Fan-Ansammlungen bei Geisterspielen in der Bundesliga gewarnt. „Geisterspiele sind eine Gefahr, auch wenn der Veranstalter im Stadion alles tut, damit Hygienevorschriften eingehalten werden, um das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich zu halten“, sagte GdP-Vize Jörg Radek in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es sei das gute Recht der Deutschen Fußball Liga (DFL), einen Plan für den Neustart der Saison auszuarbeiten, „aber er scheint mir nicht alle Aspekte zu berücksichtigen“, sagte Radek.