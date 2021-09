Polizei-Großeinsatz: Schwere Krawalle vor Zweitliga-Spiel zwischen Hansa Rostock und Schalke 04

Vor dem Zweitliga-Spiel des FC Hansa Rostock gegen Schalke 04 am Samstagabend ist es in der Hansestadt zu heftigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Fans gekommen. Am Mittag lieferten sich nach Angaben der Polizei insgesamt etwa 200 Hansa- und Schalke-Anhänger am Warnemünder Leuchtturm-Vorplatz Auseinandersetzungen. Die Polizei schritt mit einem Großaufgebot ein.

