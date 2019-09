Polizeieinsatz nach Regionalligapartie VfB Lübeck gegen VfB Oldenburg

Lukas Raeder: So richtig brannte es in Hälfte eins in der Nähe seines Strafraums nur kurz vor dem Anpfiff, als die Oldenburger Gästefans Pyrotechnik abbrannten. Der Ausgleich in der 44. fiel aus dem Nichts, Raeder blieb ohne Chance. Konnte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht auszeichnen. ©