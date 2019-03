Wer zahlt Polizeikosten im Profifußball? Die Entscheidung fällt am Freitag

Am Dienstag war Verhandlungsauftakt vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, wer letztendlich die Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen der Fußballprofis bezahlen muss. Sowohl die freie Hansestadt Bremen als auch die Deutschen Fußball Liga (DFL) haben ihre unterschiedlichen Positionen vorgebracht. Am Freitag soll die Entscheidung fallen.