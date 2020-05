Polnische Fans ab Mitte Juni zurück im Stadion: Kapazität darf zu einem Viertel ausgenutzt werden

Ein Teil der polnischen Fußball-Fans kann bald in die Stadien zurückkehren. Dies werde ab dem 19. Juni ermöglicht, teilte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) am Freitag mit. Die Zuschauerkapazität der Stadien darf aber nur zu einem Viertel ausgenutzt werden, um ausreichende Abstände zu gewährleisten. Manche der für die EM 2012 gebauten Spielstätten dürften dennoch allen Interessenten genug Plätze bieten. Ticketverkauf und Eingangskontrolle sollen so organisiert werden, dass Menschenansammlungen nach Möglichkeit vermieden werden.

Langsame Rückkehr in den Spielbetrieb

Auch in den restlichen Teilen Europas laufen die Planungen zu Zeitpunkt und Form der Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf Hochtouren. Nach drei Geisterspieltagen in der Bundesliga rollt bereits in einigen europäischen Ligen wieder der Ball. In Estland und Tschechien wird schon gespielt, für Toni Kroos und Lionel Messi soll es in Spanien ebenfalls bald weitergehen. Die Premier League will wieder am 17. Juni in die Serie starten. Andere Länder hingegen haben ihre Saison vorzeitig abgebrochen.