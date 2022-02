Polter kontert Belfodil: Hertha BSC tritt nach Remis gegen Bochum auf der Stelle

Immer noch kein Sieg im Jahr 2022: Hertha BSC wartet auch nach dem fünften Pflichtspiel des Jahres auf einen Erfolg. Die Berliner mussten sich am Freitagabend zum Auftakt des 21. Spieltags in der Bundesliga im Heimspiel gegen den VfL Bochum mit einem 1:1 (1:0) zufrieden geben. In einer überzeugenden ersten Halbzeit brachte Ishak Belfodil den Gastgeber verdient in Führung (23. Minute). Nach dem Seitenwechsel traf der erst zur Pause eingewechselte Sebastian Polter zum 1:1-Endstand (48.). Bochum liegt nach diesem über 90 Minuten gesehen leistungsgerechten Remis mit 25 Punkten auf Rang elf der Tabelle. Die Berliner treten weiter auf der Stelle und rangieren einen Platz sowie zwei Zähler dahinter. Anzeige

Hertha-Trainer Tayfun Korkut wirbelte seine Startelf im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen Bayern München gehörig durcheinander und nahm gleich fünf Veränderungen vor. Unter anderem ersetzte Neuzugang Marc Oliver Kempf in der Innenverteidigung den verletzten Kapitän Dedryck Boyata und lief an der Seite von Niklas Stark auf - ein Duo, das in der Vergangenheit schon erfolgreich zusammenspielte. 2017 bildeten die beiden die zentrale Abwehr der deutschen U21-Nationalmannschaft und standen beim 1:0-Finalerfolg über die spanische Auswahl 90 Minuten zusammen auf dem Platz. Suat Serdar und Marco Richter mussten hingegen zunächst durchaus überraschend auf der Bank Platz nehmen. Die Gäste aus Bochum mussten ihrerseits corona-bedingt auf Kapitän Anthony Losilla und den von Hertha ausgeliehenen Mittelfeldspieler Eduard Löwen verzichten.

Vor 3000 Zuschauern legten die Berliner, die in dieser Saison schon die ein oder andere Anfangsphase verschlafen hatten, im heimischen Olympiastadion gleich den Vorwärtsgang ein und setzten die Gäste früh unter Druck. Den ersten Warnschuss setzte Vladimir Darida ab. Der Versuch des Mittelfeld-Routiniers wurde aber sichere Beute von VfL-Keeper Manuel Riemann (4.). Zehn Minuten später ging der Argentinier Santiago Ascacíbar bei einer Direktabnahme von der Strafraumkante volles Risiko, setzte das Leder aber über den Bochumer Kasten. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet suchten immer wieder ihren schnellen Außenspieler Gerrit Holtmann, brachten die Hertha-Defensive in Durchgang eins aber nie ernsthaft in Gefahr. Die verdiente Führung fiel durch eine Co-Produktion der erfahrenen Berliner und immer wieder in Szene gesetzten Angreifer. Stevan Jovetic zirkelte einen Freistoß aus dem Halbfeld punktgenau auf den Kopf von Belfodil, der mit seinem zweiten Saisontor erfolgreich war (23.). In den folgenden zehn Minuten agierten die Hausherren etwas weniger druckvoll, ehe ein Distanzschuss von Maximilian Mittelstädt von Max Leitsch zur Ecke geklärt wurde (35.).