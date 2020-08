Torfestival beim Porta-Pokal: Arminia Hannover verliert verrückte Partie gegen Eintracht Celle

Dieses Resultat hat es in der 33-jährigen Turniergeschichte beim Porta Pokal in Ramlingen noch nicht gegeben: Mit 7:6 (3:2) behielt der MTV Eintracht Celle im Oberligaduell gegen den SV Arminia Hannover die Oberhand und qualifizierte sich in der Gruppe B vorzeitig für das Halbfinale. "Das war schon ein richtiges Offensiv-Torfestival, aber in der Defensive herrschte bei beiden Teams große Unordnung", sagte Celles Coach Hilger Wirtz von Ellendorf, dessen Team einen Tag zuvor schon beim Halbfinale des Niedersachsenpokals jubeln konnte.

Mit einem 3:2-Sieg über den FC Hagen-Uthlede zog die Eintracht ins Finale ein. Ein weiterer Erfolg im Endspiel am 22. August im Eilenriedestadion gegen den MTV Gifhorn - und der Porta-Teilnehmer würde in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokal auf den Bundesligisten FC Augsburg treffen.