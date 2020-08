Porta-Pokal: Celle sagt ab, SV Arminia rückt und fordert den RSE

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt: Oberligist MTV Eintracht Celle spielt am Samstag im NFV-Pokalfinale gegen den MTV Gifhorn um das Ticket für den DFB-Pokal, wollte daher seine Reserve zum Halbfinale des Porta-Pokals gegen Gastgeber SV Ramlingen/Ehlershausen antreten lassen.

Kein neuer Wasserstand: 96-Boss Kind ist in der Personalie Linton Maina "entspannt"

Statt mit einem Gegner aus der Kreisliga, darf sich der Oberliga-Aufsteiger aus Ramlingen nun also am Freitag (18.30 Uhr) im zweiten Halbfinale mit einem künftigen Ligakonkurrenten messen.

Einem Gegner, zu dem das RSE-Team von Trainer Philipp Gasde am 20. September, also in 30 Tagen, dem 3. Spieltag der neuen Saison, reist.