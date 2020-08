Porta-Pokal: Havelser A-Junioren ziehen mit 6:1 gegen HSC-Reserve ins Endspiel ein

Eine halbe Stunde tat sich nichts, dann fielen drei Treffer innerhalb von fünf Minuten: Kristiani Gjetaj (33. Minute) glich den Treffer von Josua Rufidis (30.) zwischenzeitlich aus, ehe Justin Zhukhovitskiy (34.) für die Havelser Pausenführung sorgte. Pino Ballerstedt (70., 89.), Daniel Lyapin (72.) und Tristan Töllner (75.) schraubten das Ergebnis nach und nach in die Höhe.

Eine Schrecksekunde gab es in Minute 65: Kurz nach seiner Einwechslung zog sich Yasar Brüning eine Kopfverletzung zu, sein Trainer Roberto Cerro rief sicherheitshalber den Krankenwagen. Doch auch in Unterzahl gelangen dem Regionalligisten noch vier weitere Treffer.

"Jungs haben das prima gemacht"

„Wir hatten heute sieben 2003er auf dem Platz, also eine halbe U18, die Jungs haben das prima gemacht und den Herrenfußball sehr gut angenommen.“ Gegenüber Jens Winkel meinte: „Wir haben in der ersten Hälfte sehr gut mitgehalten, am Ende setzt sich die spielerische Qualität durch.“