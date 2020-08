Viele Karten und wenig Fußball beim Porta-Pokal: Arminia Hannover und der HSC teilen die Punkte 

Arminias Andre Nicolas Ndiaye ist vor HSC-Spieler Martin Wiederhold am Ball. ©

Die erste Aktion von Ersatzkeeper Julian Wenzl war es, zwei Minuten später das Spielgerät aus dem Netz zu holen. Andre Nicolas Ndiaye hatte - nach Vorlage von Salifou - die 1:0-Führung des HSC von Martin Wiederhold (5.) zum 1:1 (37.) egalisiert. In puncto übertriebenem Einsatz steckte der HSC aber auch nicht zurück: Nach wiederholtem Foul durfte Stephane Ngongang (41.) vorzeitig zum Duschen.

"Das Unentschieden geht voll in Ordnung."

Die Unterzahl des HSC dauerte aber nicht lange. Unmittelbar vor der Pause nahm Arminen-Keeper Sandro Soraru nach einer Rückgabe den Ball außerhalb des Strafraums in die Hände - und sah dafür rot. "Das ist doch nicht normal, wir geben die Überzahl so ab", ärgerte sich Arminen-Coach Skerdi Bejzade, der dennoch zufrieden war. "Im zweiten Durchgang haben wir bis auf zwei Chancen des HSC nichts zugelassen. Das Unentschieden geht voll in Ordnung."

Am Mittwoch von 19 Uhr an geht es weiter in der Gruppe A mit dem Ortsderby zwischen dem SV Ramlingen/Ehlershausen und der TSV Burgdorf.