Porta-Pokal: HSC Hannover und Eintracht Celle stehen im Halbfinale

„Ich bin mit der zweiten Hälfte sehr zufrieden, alles gut“, sagt HSC-Trainer Martin Polomka, der zur Pause ordentlich durchgemischt hat. In den ersten 45 Minuten brachte Björn Masur (8.) den HSC in Führung, Heessels Niklas Baylar gelang der Ausgleich (17.). Und das vor den Augen von HSC-Fan und Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, der sich unter die 400 Zuschauer in Ramlingen mischte.