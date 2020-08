4:2 gegen Stelingen: Noel Köhler führt Burgdorf zum Auftaktsieg beim Porta-Pokal

Die Fußball-EM ist in diesem Jahr gestrichen und auch die Olympischen Sommerspiele auf 2021 verschoben - wegen Corona. Der Virus konnte die 33. Auflage des Porta-Pokals in Ramlingen jedoch nicht stoppen. "Wir haben die Corona-Vorgaben eins zu eins umgesetzt, sodass das Turnier über die Bühne gehen kann", sagte Kurt Becker, der Manager des Oberligisten SV Ramlingen/Ehlerhausen.

Köhlers Doppelpack bei 35 Grad

Ohne Zuschauer, aber vor 48 Offiziellen, darunter Corona-Beauftragten, Ordnern, Servicekräften und Pressevertretern, standen sich bei der Auftaktpartie des acht Teams umfassenden Wettbewerbs in der Gruppe A die TSV Burgdorf und der TSV Stelingen gegenüber. Bei tropischen Temperaturen - 35 Grad - setzte sich der etablierte Landesligist gegen den Aufsteiger aus Stelingen mit 4:2 (3:1) durch.

Noel Köhler brachte die Burgdorfer in der 21. Minute völlig freistehend aus zehn Metern mit 1:0 in Führung. Demba Balde Djitte antwortete in der 30. Minute mit dem Ausgleich zum 1:1. Die Stelinger nahmen dann das Heft des Handelns immer mehr in die Hand, fabrizierten durch Anil Yesil einen Latten-Freistoß, doch die Tore fielen auf der anderen Seite. Zunächst als Eigentor von Paul-Landu Kiyedi (39.), der eine scharfe Eingabe von Dimitri Gottfried abfälschte, sowie Theo Hellwig, der nach toller Vorarbeit von Burgdorfs Neuzugang Silvan Udun auf 3:1 (44.) erhöhte. Köhler erhöhte unmittelbar nach Wiederanpfiff auf 4:1 (46.), bevor das Team von Trainer Marco Orsolic durch ein Eigentor von Burgdorfs Marvin Schrade (55.) zur Ergebniskosmetik zum 2:4 kam.