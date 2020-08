Vorrunde beendet: So lief die Gruppenphase des Porta-Pokals in Ramlingen

Weil der 28-Jährige über Atemprobleme klagte und der Krankenwagen zu lange gebraucht hätte, schickte die von HSC-Manager Frank Kittel alarmierte Leitstelle einen Rettungshubschrauber der Polizei an den Akazienweg. Als der um 20.15 Uhr auf dem C-Platz landete, war Ibekwe schon wieder auf den Beinen, empfing die Notärzte gestützt von Physio Georges Shalhoub und mit einem Eisbeutel auf der Brust. Sekunden nach dem Abpfiff um 20.35 Uhr ging es für ihn mit dem Krankenwagen ins Hospital. „Er sollte die Nacht da bleiben, wollte aber nach Hause“, erzählt HSC-Trainer Martin Polomka. „Die Nacht zu Hause war in jedem Fall nicht so schön.“ Laut Kapitän Niklas Kiene hatte der Teamkollege „Glück im Unglück“.

HSC, Celle und Havelse nicht in Vollbesetzung

In ihrem letzten Gruppenspiel durften sich beim HSC drei Testspieler beweisen: Besmir Rada (zuletzt TuS Erndtenbrück) hat seine Sache gut gemacht. „Wir wollen, er will“, sagt Polomka. Anders sieht die Sache bei Kamil Wojciechowski (vereinslos, zuletzt in Lettland bei Auda Kekava) aus. „Da haben wir uns dagegen entschieden“, sagt Polomka. Noch offen ist die Zukunft von Niclas Treu (Bischofswerdaer FV).

Weil der Regionalligist am Donnerstag für vier Tage ins Trainingslager nach Göttingen aufbricht, geht der Porta-Pokal ohne die erste Garnitur des HSC weiter – und er ist nicht das einzige Team, das andere Prioritäten setzt. Celle hat am Samstag (17.45 Uhr, Eilenriedestadion in Hannover) im NFV-Pokalfinale der Amateure gegen den MTV Gifhorn die Chance, in die erste DFB-Pokalrunde gegen den FC Augsburg einzuziehen. Und der TSV Havelse fährt am Sonntag (15 Uhr) zum Endspiel des NFV-Pokals der Dritt- und Regionalligisten zum Ligakonkurrenten BSV Rehden. Der Sieger trifft am 12. September auf Mainz 05.