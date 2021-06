Porta-Pokal? Natürlich! Ab 19. Juli rollt beim RSE wieder der Ball - vor 500 Zuschauern

Das wäre auch traurig gewesen, wenn der SV Ramlingen/Ehlershausen so kurz nach seinem 100-jährigen Bestehen nicht den Porta-Pokal hätte austragen können. Doch die Fußballer dürfen das Turnier austragen. Am Montag, 19. Juli, geht es los. Am 1. August soll der Gewinner feststehen. Pro Partie dürfen 500 Zuschauer dabei sein.

Am 5. Juni hat der RSE genullt, die große Party soll im Herbst folgen. Die 34. Auflage des Porta-Pokals darf aber als Teil der Feier gelten. Wie gewohnt nehmen acht Mannschaften teil, das Feld soll bis zum 20. Juni feststehen, dann gibt es auch einen Spielplan.