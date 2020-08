Spät wie nie, vieles ist neu: Ab Sonntag rollt beim Porta-Pokal des RSE der Ball

Auch den Termin im August gab es bislang nicht – normalerweise wird der Pokal im Juli ausgespielt als Vorbereitung für die Saison, die wegen Corona erst im September beginnt. Daher startet 2020 das Porta-Pokal-Turnier so spät wie noch nie. Auch vom klassischen Spielplan mit zwei Partien pro Tag wird abgewichen – dadurch gibt es 15 statt acht Spieltage. Zudem erfolgt der Auftakt schon Sonntagmittag und nicht wie traditionell am Montagabend.

„Dieses Turnier ist auf jeden Fall ein einmaliges Ereignis“, sagt Jürgen Stern. Der Vorsitzende des SV Ramlingen/Ehlershausen ist von Beginn an dabei und hat den 1988 erstmals ausgespielten Porta Pokal ins Leben gerufen. Wegen der Pandemie hatte der RSE das Turnier, das ursprünglich am 6. Juli starten sollte, zwar nicht abgesagt, aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Als es die politische Lage zuließ, wieder Freundschaftsspiele austragen zu dürfen, begannen die Planungen.

Was Stern in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen ist, ist, wie sehr der Turnier-Hauptsponsor den RSE unterstützt hat. „Porta hat uns darin bestärkt, das Turnier durchzuführen. Einen solchen Partner an der Seite zu haben kann man gar nicht hoch genug bewerten“, sagt der Vereinsvorsitzende und erinnert sich an Gespräche mit Porta-Hausleiter Mario Meik. „Es war ein tolles Zeichen, wie man in schwereren Zeiten zu uns steht.“

In der Gruppe A treffen der RSE, der TSV Havelse, TSV Burgdorf und der TSV Stelingen aufeinander. MTV Eintracht Celle, Arminia Hannover, der 1. FC Sarstedt und der HSC Hannover bilden die Gruppe B. Der Modus ist unverändert: Die Mannschaften auf den ersten beiden Plätzen erreichen das Halbfinale (ab 20. August), das Endspiel findet am 23. August statt. Der Auftakt erfolgt bereits am Sonntag mit den Partien Burgdorf gegen Stelingen (13 Uhr) sowie Ramlingen gegen Titelverteidiger Havelse (18 Uhr).