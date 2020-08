Porta-Pokal: SV Ramlingen/Ehlershausen in Halbzeit zwei zu stark für die TSV Burgdorf

Der SV Ramlingen/Ehlershausen hat beim Porta-Pokal Kurs aufs Halbfinale genommen. Mit 5:2 gewinnt der Oberligist das Derby gegen die TSV Burgdorf.

Die Ausgangslage ist klar. Nach dem 0:6-Desaster gegen Havelse muss Oberliga-Aufsteiger RSE das Lokalderby gewinnen. Entsprechend legt das Team von Philipp Gasde los. RSE-Neuzugang Utku Kani ist in der Partie noch nicht im Einsatz, dafür präsentiert die TSV Burgdorf einen interessanten Neuzugang: Enes Esin, zuletzt beim türkischen Erstligisten Sivasspor am Ball und früher in der A-Jugend von Havelse, lässt seine technische Klasse beim Landesligisten aufblitzen.