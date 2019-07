Qualität, aber regional: So stellt Kurt Becker das Teilnehmerfeld zusammen

Bislang kannte man ihn beim SV Ramlingen/Ehlershausen nur als langjährigen Trainer, mittlerweile als Sportlichen Leiter. Doch sukzessive rückt Kurt Becker auch in das Organisationsteam des Porta-Pokal-Turniers auf. „Rüdiger Solisch bleibt unser Mr. Porta-Pokal, er ist für den reibungslosen Ablauf verantwortlich. Ich wiederum stelle das Teilnehmerfeld zusammen“, sagt Becker, der sich erinnert, „dass wir im Januar bereits den Porta-Pokal bei der Vorstandssitzung auf der Tagesordnung hatten“.

Ein weiteres Kriterium ist, ob die Gastmannschaften auch viele Zuschauer mitbringen. „Das ist bei Arminia Hannover immer der Fall, auch der SC Hemmingen-Westerfeld hat das im Vorjahr bei seiner Premiere gemacht.“

Celler machen es japanisch

Und ebenfalls nicht zu verachten: das Verhalten der Teams außerhalb des Platzes. Das sei bei allen Mannschaften gut, sagt Becker, möchte in diesem Zusammenhang aber gern Titelverteidiger MTV Eintracht Celle hervorheben. „Wie die Celler die Kabine hinterlassen haben, das war absolut vorbildlich. Die Kabine war so sauber, wie man es sonst von den Japanern kennt.“

Eine weitere Rolle wird Kurt Becker am Finaltag einnehmen. 30 Minuten vor Beginn des Endspiels leitet er eine Talkrunde mit 96-Legende Altin Lala sowie den beiden Verantwortlichen der Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf, Sven-Sören Christophersen und Eike Korsen. Der Sportliche Leiter also ungewohnt als Moderator? Becker lacht. „Beruflich habe ich so etwas schon mal gemacht.“