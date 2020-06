Ausdrücklich keine Absage: Die 33. Auflage vom Porta-Pokal gibt's erst später

„Wir sind über die Jahre immer ein klassisches Vorbereitungsturnier gewesen“, sagt Kurt Becker. Und als solches soll der Porta-Pokal auch in diesem Jahr über die Bühne gehen, nur eben in enger zeitlicher Nähe zum Auftakt der Spielzeit 2020/21 – und damit später als ursprünglich geplant.

Als Absage will der Sportliche Leiter des ausrichtenden RSE die Bekanntmachung, dass zwischen dem 6. und 19. Juli nun nicht wie geplant am Akazienweg nach einem Nachfolger von Vorjahressieger TSV Havelse Ausschau gehalten wird, allerdings ausdrücklich nicht verstanden wissen.

Ein Sommer ohne Porta-Pokal? Für viele Kicker und Fußballanhänger in der Region Hannover ist das kaum vorstellbar. Doch nun steht fest, was nach all den Absagen im großen und im kleinen Sport kaum noch als Überraschung bezeichnet werden kann: Auch der SV Ramlingen/Ehlershausen muss sich Corona beugen – und die 33. Auflage seines stets hochklassig besetzten traditionellen Sommerturniers zumindest verschieben.

Neben dem Titelverteidiger aus Havelse sowie dem Gastgeber sollten heuer Arminia und der HSC, MTV Eintracht Celle und die TSV Burgdorf in zwei Vorrundengruppen an den Start gehen. Der TSV Stelingen und 1. FC Sarstedt hätten – zumindest im Falle ihres Aufstiegs in die Landesliga – das acht Mannschaften umfassende Feld komplettiert. Zum Zeitpunkt des Abbruchs belegten beide mit Abstand jeweils Platz eins in den Bezirksligen 2 und 4. „Landesliga aufwärts: Das ist bei uns die Bedingung“, betont Becker.

Im Idealfall würde das Turnier mit identischem Startfeld – nur eben entsprechend später – ausgetragen werden. Doch sollte einem der angedachten teilnehmenden Teams – der HSC und TSV Havelse sind als Regionalligisten schließlich an die Terminpläne des Norddeutschen Fußball-Verbandes gebunden – die neue Ansetzung nicht in den Kram passen, wäre man gewappnet, so Becker. „Es ist eher nicht so das Problem, dass wir für das Turnier keine Teilnehmer finden“, sagt er schmunzelnd.

Und auch noch darüber hinaus sind sie in Ramlingen vorbereitet. „Weitere Denkmodelle gibt es natürlich“, sagt der 65-Jährige. So läge auch bereits ein „Worst-Case-Plan“ in der Schublade, „wenn wir es in diesem Jahr kürzer machen müssten. Da sind wir flexibel.“