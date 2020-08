Zum fünften Mal und erstmals seit 2013: SV Ramlingen/Ehlershausen gewinnt den 33. Porta-Pokal

Die Haare sind länger, der Bart voller, und auch ansonsten scheint Utku Kani nach seinem Wechsel zum SV Ramlingen/Ehlershausen ein anderer geworden zu sein. Der 21-Jährige entwickelt sich für den RSE immer mehr zum Glücksgriff. Am 4:1 (3:0)-Sieg im Finale des 33. Porta-Pokals gegen die A-Junioren des TSV Havelse hatte der Angreifer erheblichen Anteil.

Platzherren geben Ton an, Havelse stresst

Bereits nach zwei Minuten gab Mitchell Jordan den ersten Warnschuss ab, drei Minuten später folgte der zweite, allerdings ebenfalls ungefährliche Versuch von Melvin Meyer.

Die Platzherren waren tonangebend, wobei der TSV-Nachwuchs aus der Regionalliga den Oberliga-Aufsteiger bei jedem Zweikampf stresste. So engagiert, wie Havelses Coach Ro­ber­to Cerro an der Seitenlinie Kommandos gab, so engagiert zeigte sich seine Elf auf dem Platz.