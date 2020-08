"Waren zu ängstlich": Ramlingen verpatzt Porta-Pokal-Auftakt gegen Havelse 

Unten am Akazienweg, der von der Hauptstraße in Ramlingen hoch zum Sportplatz führt, stehen dieses Mal keine Helfer der Freiwilligen Feuerwehr. In all den Jahren zuvor regelten die Ehrenamtlichen hier während des Porta-Pokals die Zufahrt, doch das ist bei der 33. Auflage des Turniers nicht nötig. Ohne Zuschauer startete der Porta-Pokal am Sonntag mit den ersten beiden Spielen der Gruppe A. Und auch sonst war aufgrund der Corona-Pandemie vieles nicht so, wie es bei diesem Turnier längst liebgewonnene Tradition ist.

Bilder zum Porta-Pokal-Spiel zwischen dem SV Ramlingen/Ehlershausen und dem TSV Havelse: Ramlingens Timo Gieseking Im Zweikampf mit Havelses Fynn Lakenmacher. ©

Beim 33. Porta-Pokal ist alles neu „Das ist für uns absolutes Neuland“, sagte Kurt Becker, Sportlicher Leiter des Gastgebers SV Ramlingen/Ehlershausen. „An so einem Tag, bei diesem Wetter und mit einem Spiel unserer Mannschaft gegen den TSV Havelse wären hier 500 Zuschauer gewesen.“ Bei der Begegnung des Oberliga-Aufsteigers gegen den Regionalligisten schauten sich etwa 50 Personen den interessanten Vergleich an. „Wir haben Corona, dem können wir uns nicht widersetzen. Wir setzen die Vorgaben um und sind froh, dass wir wieder Mannschaftssport machen können“, sagte Becker. Froh dürfte auch die Landesliga-Mannschaft der TSV Burgdorf gewesen sein, die im Auftaktspiel am Nachmittag den TSV Stelingen mit 4:2 besiegte. Um 18 Uhr durften dann die Gastgeber gegen den Titelverteidiger aus Havelse ran. Spätestens nach einer halben Stunde war jedoch klar, dass das RSE-Team mit dem Regionalligisten nicht mithalten kann, am Ende kassierte der RSE eine deftige 0:6-Niederlage. „Das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Wir haben gut angefangen doch nach einer halben Stunde war ein Riss in unserem Spiel. Danach waren wir zu ängstlich und haben die Havelser machen lassen“, sagte RSE-Trainer Philipp Gasde.

Ramlingens Probleme mit Schumacher und Engelking Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann bestimmte das Geschehen auf dem Platz von Beginn an und ging bereits in der siebten Minute durch Torben Engelking in Führung. Nach feiner Vorarbeit von Neuzugang Kevin Schumacher erhöhte Max Kummer auf 2:0 für die Gäste (23. Minute). Mittelstürmer Finn Lakenmacher setzte noch einen drauf und traf zum 3:0 (31.). Und hätten die Havelser ihre Chancen durch Schumacher, Engelking und Deniz Cicek konsequenter genutzt, dann wäre die 3.0-Halbzeitführung noch deutlicher ausgefallen. Dennoch gab es von Zimmermann ein „gut so“ von der Seitenlinie. Probleme hatte der Gastgeber besonders mit den schnellen Außenspielern Engelking und Schumacher, die sich immer wieder durchsetzen und so für Gefahr sorgen konnten. Die beste und lange Zeit auch einzige Torchance für den RSE hatte der frühere Havelser Can Gökdemir, der jedoch aus spitzem Winkel an TSV-Torwart Norman Quindt scheiterte (21.).