Porta-Pokal: RSE nach Kantersieg gegen Stelingen fast sicher im Halbfinale 

Zum Abschluss der Vorrunde in der Gruppe A müsste die TSV Burgdorf am Montag gegen den Regionalligisten TSV Havelse schon mit fünf Toren Unterschied gewinnen, um am SV Ramlingen/Ehlershausen noch vorbeizuziehen. "Der Auftritt meiner Mannschaft, die aus den vorherigen Fehlern gelernt hat, gefiel mir gut. Vor allem das Pressing und das schnelle Umschaltspiel klappte vorzüglich", erklärte RSE-Coach Philipp Gasde. Vorzeitig die Segel streichen musste dagegen nach drei Vorrunden-Niederlagen der Porta-Debütant aus Stelingen.

Bilder zum Spiel des Porta-Pokals zwischen dem SV Ramlingen/Ehlershausen und dem TSV Stelingen: Björn Masur (rechts) erzielte das 2:0 für den RSE. Melvin Meyer jubelt mit ihm. ©

Becker lobt Stelingen und Sarstedt "Wir haben zumindest in der ersten Halbzeit wieder ein gutes Spiel gemacht, letztlich ist die Niederlage zu hoch ausgefallen", sagte TSV-Coach Marco Orsolic, dessen Mannschaft Lob von RSE-Manager und Turnier-Mitorganisator Kurt Becker bekam: "Die Stelinger als auch das Team des 1. FC Sarstedt haben sich bei ihrer erstmaligen Porta-Teilnahme gut präsentiert, auch abseits des Platzes." Auf dem Spielfeld startete der Landesliga-Neuling famos und besaß nach zehn Minuten die Chance zur Führung, Immo Caspers scheiterte jedoch in einer Eins-zu-Eins-Situation am starken RSE-Keeper Blazej Gajda.