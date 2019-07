Porta-Pokal: Zwischenbilanz zur Halbzeit des Ramlinger Traditionsturniers

„Von der sportlichen Qualität her ist die 32. Auflage des Turniers rundum gelungen. Wir haben in den attraktiven Spielen viele Tore gesehen, und auch von der Fairness her war das bisher vorbildlich. Besonders erfreulich ist auch die größere Zuschauerresonanz als im Vorjahr“, resümierte Jürgen Stern, der 1. Vorsitzende des Ausrichters SV Ramlingen/Ehlershausen. Dass sein RSE-Team nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen den Heeßeler SV in der Gruppe A nun um das Weiterkommen bangen muss, sei weniger schön. Stern hofft aber, dass gegen den Cupverteidiger MTV Eintracht Celle am Montag doch noch der Einzug ins Halbfinale klappt.