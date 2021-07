Obwohl die portugiesische Nationalmannschaft bereits im Achtelfinale der EM an Belgien scheiterte (0:1), hat auch Cristiano Ronaldo nach dem Abpfiff des Endspiels zwischen Italien und England einen Titel gewonnen. Der 36 Jahre alte Angreifer von Juventus Turin wurde auf der Couch zum Torschützenkönig der Endrunde des paneuropäischen Turniers. Fünf Treffer erzielte Ronaldo in den vier Partien der portugiesischen Auswahl. Tschechiens Angreifer Patrik Schick kam zwar auf den gleichen Wert, gab im Vergleich zu Ronaldo jedoch keine Vorlage und rutscht somit auf Platz zwei. Auf Rang drei folgen mit jeweils vier Treffern Karim Benzema (Frankreich), Emil Forsberg (Schweden), Romelu Lukaku (Belgien) und Harry Kane (England), der bei der Final-Pleite im Elfmeterschießen gegen Italien (2:3 i. E.) ohne Ertrag blieb und die Möglichkeit verpasste, noch an Ronaldo vorbeizuziehen.

Anzeige