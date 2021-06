Jungstars fallen aus: Portugal gegen Deutschland ohne Joao Felix und Nuno Mendes

Die portugiesische Nationalmannschaft muss im zweiten EM -Gruppenspiel gegen Deutschland auf zwei seiner hoffnungsvollsten Talente verzichten. Joao Felix und Nuno Mendes stehen am Samstagabend (18 Uhr/ARD und MagentaTV) ihrem Nationaltrainer Fernando Santos nicht zur Verfügung. Beide laborieren an Muskelproblemen.

Der 21 Jahre alte Offensivspieler Felix (Atlético Madrid) und der zwei Jahre jüngere Außenverteidiger Mendes (Sporting Lissabon) waren bereits im ersten Spiel der Portugiesen gegen Ungarn (3:0) nicht zum Einsatz gekommen. Felix hatte am Freitag zumindest am Abschlusstraining in der Allianz Arena teilnehmen können, für den Sprung in den Kader reichte es noch nicht.