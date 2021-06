Bei EM-Start gegen Ungarn: Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo und die Jagd auf Ex-Bayern-Profi Ali Daei

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Cristiano Ronaldo ist mit seinen 36 Jahren zwar einer der ältesten Akteure dieser EM. Altersmilde oder satt ist Portugals extrovertierter Superstar deshalb nicht. „Ich habe bereits gesagt, dass ich keine Rekorde jage, Rekorde jagen mich“, sagt „CR7“, so der Markenname des selbstbewussten Stürmers von Juventus Turin , vor dem Auftaktspiel gegen Ungarn an diesem Dienstag (18 Uhr, ZDF und Magenta TV) – überzeugt von sich und seinem Ausnahmekönnen ist. Ziel: erneut die EM gewinnen – und ewige Rekorde knacken.

Was Ronaldo antreibt, wurde sein Landsmann und Startrainer José Mourinho kürzlich gefragt. „Ich denke, Rekorde“, antwortete der Coach. „Und dass er nicht nur bei der Euro, sondern auch bei der Weltmeisterschaft spielen will.“ Wenn im November 2022 die WM in Katar beginnt, ist Ronaldo 37 Jahre alt.

Zum fünften Mal startet Ronaldo in eine EM – noch ein Rekord. Aus seinen Ambitionen macht er davor keinen Hehl: „Ich bin bei dieser Euro, als ob es die erste wäre. Ich fühle mich so motiviert oder noch motivierter als 2004 bei meiner ersten Europameisterschaft.“ Und: „Wir sind der Titelverteidiger und gehören wieder zu den Anwärtern auf die Trophäe.“ Eine mögliche Hürde vor dem ersten Kräftemessen in der schweren deutschen Gruppe F gegen den Co-Gastgeber: Schon 2016, als die Portugiesen am Ende triumphierten, erwies sich Ungarn als Stolperstein. Damals mühte sich Portugal in der Gruppenphase zu einem 3:3. Ronaldo traf doppelt.