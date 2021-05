Mit Cristiano Ronaldo und Frankfurt-Star André Silva: DFB-Gegner Portugal gibt EM-Kader bekannt

Einen Tag nach Bundestrainer Joachim Löw hat auch der portugiesische Nationalcoach Fernando Santos seinen Kader für die am 11. Juni beginnende Europameisterschaft bekannt gegeben. Der Titelverteidiger, der am 19. Juni der zweite deutsche Gruppengegner beim paneuropäischen Turnier ist, setzt unter anderem auf Ex-Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Juventus Turin und André Silva, der in dieser Saison bei Eintracht Frankfurt als Torjäger glänzt.

