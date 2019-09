Alles ist bereit für das erste Finale der UEFA Nations League! Die Partie Portugal gegen Holland am Sonntag (20.45 Uhr) bringt in Porto die Premiere in diesem jüngsten Wettbewerb des europäischen Fußballs. Für Portugals Superstar Cristiano Ronaldo (34) ist es 15 Jahre nach der bitteren Vize-Europameisterschaft im eigenen Land die Gelegenheit, in dieser Hinsicht noch etwas gut zu machen.

Sucht man überhaupt einen Makel in der Karriere des Cristiano Ronaldo, so stellt man fest, dass es ihm mit der Nationalmannschaft 2004 im eigenen Land nicht den erhofften EM-Titel gegen Außenseiter Griechenland (0:1) zu gewinnen. Die bitteren Tränen des CR7 und das ,,Aus" für die goldene Generation von Gastgeber Portugal mit Rui Costa, Luis Figo und Fernando Couto stürzten ein ganzes Land in die Depression. Da nützte es wenig, dass mit dem FC Porto wenige Wochen zuvor ein portugiesisches Team die Champions League gewonnen hatte. Nun hat Ronaldo mit einem neuen Team die Chance, zu Hause den ersten Titel zu gewinnen und den Erfolg bei der EURO 2016 zu bestätigen. ,,Für mich ist es immer wieder eine Ehre. Das ist mein Land, und es ist eine große Ehre, dieses Trikot zu tragen. Teil dieses Wettbewerbs zu sein, macht es zu etwas ganz Besonderem", erklärt der 34-jährige Stürmer von Juventus Turin bei uefa.com, ,,und Tore zu erzielen, ist wie die Kirsche auf der Torte"

Die Niederländer drehten beim 3:1 nach Verlängerung gegen England im Halbfinale einen 0:1-Rückstand noch in einen Sieg um und stehen in ihrem ersten UEFA- oder FIFA-Finale seit 2010. Damals verlor die Elftal in Johannesburg das WM-Finale gegen Spanien mit 0:1 (n. V.). Die Turniere EURO 2016 und WM 2018 verpasste Oranje jeweils. Bondscoach Ronald Koeman stand seit 2018 vor einem schwierigen Neuaufbau, der jetzt erste Erfolge zeigt. Um Abwehrchef Virgil van Dijk vom Champions-League-Sieger FC Liverpool und Mittelfeldspieler Frenkie de Jong, der von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona wechseln wird, hat Holland wieder eine schlagkräftige und erfolgshungrige Mannschaft. Vielleicht nicht mehr mit Charismatikern wie Ruud Gullit, Marco van Basten oder Jan Wouters bei einzigen Titelgewinn bei der EURO 1988, aber doch sehr vielversprechend. ,,Portugal hat sehr viele gute Spieler. Ich habe ein bisschen was vom Spiel gegen die Schweiz gesehen und da wurde natürlich deutlich, dass Ronaldo einfach den Unterschied macht. Wir müssen ihn im Auge behalten. Erschöpfung wäre für uns wahrscheinlich zu einem Problem geworden, wenn wir verloren hätten. Wir sind trotz der langen Saison alle fit", sagte Frenkie de Jong nach dem Halbfinal-Erfolg gegen England.

Wie sehe ich das Spiel Portugal gegen Holland live im TV?

Das ZDF zeigt Portugal gegen Holland im Finale der UEFA Nations League am Sonntag ab 20.45 Uhr live. Reporter ist Béla Rethy. Experte an der Seite von Moderator Jochen Breyer: Oliver Kahn. Der Streamingdienst DAZN zeigt Portugal gegen Holland ebenfalls live. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 9,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! Das ZDF zeigt Portugal gegen Holland im kostenlosen Live-Stream auf seiner Homepage und in der Mediathek.

