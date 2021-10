Cristiano Ronaldo baut Torrekord bei Testspielsieg gegen Katar aus - Auch Leipzig-Profi Silva trifft für Portugal

Cristiano Ronaldo hat seinen Torrekord in Länderspielen weiter ausgebaut. Beim 3:0 (1:0)-Testspielsieg von Portugal gegen Katar erzielte der 36-Jährige am Samstag seinen insgesamt 112. Treffer für die Nationalmannschaft seines Landes.

In seinem 181. Länderspiel erzielte der einstige Weltfußballer im Algarve-Stadion von Faro in der 37. Minute seinen 112. Treffer. Die weiteren Tore gegen Katar schossen Jose Fonte (48.) und der Leipziger Bundesliga-Profi Andre Silva (90.). Der ehemalige Frankfurter hatte bereits am Donnerstag einen Treffer zum 3:0-Erfolg der Portugiesen in der WM-Qualifikation in Aserbaidschan beigesteuert. Der Europameister von 2016 rangiert in Gruppe A aktuell mit einem Punkt Rückstand hinter Serbien auf Platz zwei, hat allerdings auch ein Spiel weniger bestritten.