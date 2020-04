Liga in Portugal darf Ende Mai wieder starten - Grünes Licht vom Ministerpräsidenten

Die portugiesische Liga darf ab dem 30. Mai nach der Coronavirus-Pause den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Das teilte Ministerpräsident António Costa am Donnerstag mit. Die Gesundheitsministerien müssten aber ihre Zustimmung zu den Hygienestandards in den Stadien geben. Bereits ab kommenden Montag darf in Portugal, das dann einen "vorsichtigen" Ausstieg aus dem Lockdown wagt, laut Costa wieder Sport im Freien betrieben werden.

Die portugiesische Liga war wegen der Pandemie im März am 24. von 34 Spieltagen unterbrochen worden. Der FC Porto führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor Benfica Lissabon an. In Julian Weigl darf sich damit auch ein deutscher Spieler Hoffnungen auf den Meistertitel in Portugal machen. Der defensive Mittelfeldmann war in der Winterpause von Borussia Dortmund zu Benfica gewechselt.

