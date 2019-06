Europa erlebt ein neues Final-Turnier: Mit der Partie Portugal gegen Schweiz am Mittwoch (20.45 Uhr) beginnt in Porto das erste ,Final Four der neuen UEFA Nations League. Gastgeber Portugal trifft - wie zuletzt auch in der WM-Qualifikation für Russland 2018 - auf die Eidgenossen. Der Sieger bleibt zum Finale in Porto, der Verlierer spielt am Sonntag gegen den Verlierer aus Niederlande gegen England in Guimaraes um Platz drei.

Bei den Schweizern wurde der bisherige Kapitän Stephan Lichtsteiner (35) nicht mehr nominiert. Seine Nachfolge tritt der frühere Gladbacher Granit Xhaka (26), ebenfalls FC Arsenal an. ,,Natürlich wollten wir mit Arsenal in die Champions League", erklärt Xhaka, der mit den Gunners letzte Woche das Europa-League-Finale mit 1:4 gegen den Stadtrivalen FC Chelsea verloren hat, in der ersten Pressekonferenz zum Mini-Turnier in Portugal am Dienstag, ,,aber was passiert ist, ist passiert. Ich will mit der Schweiz einen Titel holen." Trainerlegende Ottmar Hitzfeld (70) traut den Schweizern durchaus etwas zu: ;,Sie haben viele Spieler mit internationalem Hintergrund und sie haben ein festes Gerippe, sie können bei diesem Turnier überraschen." In den letzten beiden Pflichtspielen zwischen Portugal und der Schweiz in der WM-Quali für Russland gab es jeweils ein 2:0. Am Ende holten sich Ronaldo und Co Platz eins, die Schweizer mussten über die Playoffs gegen Nordirland das WM-Ticket lösen.